Sessão com Moro na Câmara tem desagravo ao general Villas Bôas

A audiência em uma comissão da Câmara dos Deputados com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, nesta quarta-feira, 8, foi palco de um desagravo ao ex-comandante do Exército General Villas Bôas, após ataques que lhe foram disparados pelo ideólogo Olavo de Carvalho, bastante influente no núcleo familiar do presidente Jair Bolsonaro.

O general da reserva recebeu uma salva de aplausos ao chegar à sessão, na Comissão de Segurança Pública da Câmara, e foi chamado de "modelo de homem público" por Sergio Moro - que tem mais afinidade com a ala militar do que com a ala "olavista" do governo.

A primeira menção foi feita pelo líder do PSL na Câmara, o deputado federal eleito por Goiás Delegado Waldir. "Vossa excelência é sempre muito bem-vindo", disse. Em meio a uma sessão dividida, com bate-boca entre apoiadores e críticos a Moro, o desagravo a Villas Bôas não foi acompanhado de reações contrárias. "Gostaria de aderir às homenagens ao general Villas Bôas. Na minha opinião e de muitos, um herói nacional", comentou Sergio Moro posteriormente.

O general da reserva, que hoje exerce o cargo de assessor especial do ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), estava no Congresso para uma cerimônia e resolveu comparecer à audiência quando soube que Moro estaria lá. Villas Bôas, na saída, disse que resolveu "prestigiar" o ministro e o pacote de propostas apresentadas contra corrupção e crime organizado e com ações em prol da segurança pública.

"Passei aqui rapidamente para prestigiar, porque o pacote e o projeto anticrime são da maior importância à sociedade brasileira. É um projeto que vem sofrendo muitos ataques. Então passei aqui simplesmente para prestigiar esse grande cidadão e excepcional ministro que tem feito um excelente trabalho", disse o general Villas Bôas após a sessão.

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo publicada na terça-feira, 7, o ex-comandante do Exército defendeu os ministros militares dos ataques do guru bolsonarista Olavo de Carvalho e seus seguidores, incluídos os filhos do presidente Bolsonaro. Disse também que Olavo "passou do ponto", está agindo com "total desrespeito aos militares e às Forças Armadas" e que "presta enorme desserviço ao País". Nesta quarta, Villas Bôas voltou a criticar o filósofo conservador.

"Praticamente todas as crises que nós vivemos, desde que o presidente Bolsonaro assumiu o governo, têm a participação direta ou indireta de Olavo de Carvalho. A gente tem tantas questões importantes e precisamos dar prioridades, e a gente fica desperdiçando energia em questões que absolutamente não contribuem para a solução dos problemas", disse.

Um dos nomes mais respeitados nas Forças Armadas, Villas Bôas agradeceu o apoio recebido na Câmara dos Deputados. Sobre a fala do ministro Sergio Moro, disse que é "muito gentil".