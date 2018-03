Servidores municipais são capacitados no sistema de comunicação integrado eDOCMS

Um dos grandes avanços do sistema é a certificação digital que permite a assinatura digital do gestor, ou seja, os gestores municipais poderão validar toda documentação que será enviada o governo do Estado de forma simples e rápida - Foto: Williams Araújo

Servidores públicos de 41 municípios de Mato Grosso do Sul receberam nesta quarta-feira (7) aulas práticas para utilização do eDOCMS (Sistema de Comunicação Eletrônica -- uma ferramenta de comunicação integrada com o governo do Estado visando facilitar a transmissão de documentos e correspondências via internet em vez de papéis.

A capacitação faz parte de um convênio assinado no último dia 26 de fevereiro pelo secretário-adjunto de Estado de Administração e Desburocratização, Édio Viegas, e o presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Pedro Caravina.

O treinamento foi feito no período da tarde pelo gestor do sistema Antônio Muller, no plenário da Assomasul, em Campo Grande, com a participação do diretor-financeiro da entidade municipalista, Diego Abud, representando o presidente Caravina, que deu boas vindas aos funcionários inscritos e comentou a respeito da importância do evento. Utilizado há dois anos pelo Governo do Estado, o eDOCMS entra em produção a partir do dia 12 de março para os municípios que fizerem a adesão. Muller explica que a metodologia de treinamento é a mesma utilizada para implantação nos órgãos estaduais.

“Além de treinamento presencial e liberação do sistema, daremos todo suporte necessário para os municípios que irão designar dois servidores para passar por capacitação”, disse à época da assinatura do convênio com a Assomasul. Elaborado em vários níveis, o sistema permite acessos diferenciados aos gestores, colaboradores, gestores em nível de substituição e repasse de documentos.

Um dos grandes avanços do sistema é a certificação digital que permite a assinatura digital do gestor, ou seja, os gestores municipais poderão validar toda documentação que será enviada o governo do Estado de forma simples e rápida.

NOVAS ETAPAS

Uma próxima etapa, em data ainda a ser definida, vai reunir os demais municípios para esse treinamento. Com essa nova ferramenta à disposição, as prefeituras vão ganhar em agilidade e, sobretudo, acompanhar online a tramitação dos ofícios e processos encaminhados em todas as pastas de governo de Mato Grosso do Sul.