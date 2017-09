Servidores estaduais terão descontos entre 5% a 50% no comércio da Capital

Campo Grande (MS) – Para valorizar o poder de compra do servidor estadual no comércio de Campo Grande durante todo mês de outubro, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) renovou nesta quinta-feira (28.9), uma parceria importante com a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), o Clube de Benefícios para o Servidor Público Estadual. Na prática, a ação vai oferecer uma série de benefícios e vantagens, além de descontos entre 5% e 50% em mais de 60 estabelecimentos comerciais de Campo Grande.

Composto por 62 empresas, o Clube reúne uma série de descontos na compra de produtos ou na contratação de serviços, em diversas lojas do comércio da Capital. “A iniciativa visa fomentar o comércio e valorizar o servidor do Estado. Esse público é muito estimado pelos empresários, tanto pela quantidade de servidores, quanto pelo fato de receberem seus salários em dia, representando uma contribuição expressiva na movimentação do comércio da cidade. Com esse convênio, o servidor terá até 50% de desconto em produtos e vantagens diversas ofertadas pelos lojistas participantes”, explica o presidente da ACICG, João Carlos Polidoro, que deixará o catálogo aberto para que novas empresas possam aderir.

Alimentação, vestuário, móveis e planejados, farmácias, óticas, lavanderia, serviços em informática e comunicação, centro educacional, escolas de idiomas, telefonia, concessionárias e até em pacotes de viagens são alguns dos exemplos de parceiros do Clube. Para se beneficiar dos descontos, o servidor deverá, no ato da compra apresentar um documento que comprove o vínculo com o Estado e outro com foto. Os descontos e vantagens passam a valer a partir de 1º de outubro e se estendem até o dia 31 de outubro. O benefício deve atingir 35 mil servidores em Campo Grande.

A iniciativa que já foi sucesso em anos anteriores tem o objetivo de beneficiar também os servidores públicos estaduais residentes no interior que estiverem passando por Campo Grande. “Para nós é uma satisfação muito grande estar aqui hoje para renovar essa parceria. O grande foco da nossa política está assentado no desenvolvimento e valorização do nosso servidor apostando em nossos colaboradores em sua integrabilidade e proporcionando alternativas importantes como essa”, definiu o secretário da SAD, Carlos Alberto de Assis, que aproveitou a visita à entidade para prestar contas de todas as ações que estão sendo desenvolvidas pelo Governo do Estado, especialmente o atendimento a demandas da classe empresarial citando alguns exemplos importantes como a flexibilização no recolhimento de ICMS, aumento no teto do Simples e a formatação de um Refis Estadual. “Viemos aqui para prestar contas das nossas ações para os representantes desta entidade que sempre foi uma grande parceira. Ficamos felizes ao posicionar todos vocês que o PIB de Mato Grosso do Sul é um dos cinco melhores do País. Somos o 5º Estado em competitividade. Nosso Mato Grosso do Sul é hoje uma terra de oportunidades”, pontuou.

A lista de lojas parceiras está disponível neste link ou no site da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande.

Rejane Monteiro – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)

Fotos: David Majella

