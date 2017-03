Servidores da Saúde do Rio recebem amanhã parte dos salários de fevereiro

A Secretaria de Estado de Saúde informou que pagará amanhã (31) os valores correspondentes a 50% dos salários de fevereiro de todos os servidores ativos lotados na rede estadual, além de funcionários concursados administrativos e com cargos comissionados. Segundo o governo, serão utilizados cerca de R$ 8 milhões em recursos próprios da pasta, com a finalidade de minimizar o atraso no pagamento dos funcionários, devido à crise financeira enfrentada pelo estado.

"Em meio ao atual momento de dificuldade financeira, nossos funcionários têm mantido o profissionalismo, com o objetivo de garantir o funcionamento da saúde estadual, portanto, isso precisa ser reconhecido. Faremos um grande esforço, assim como fizemos, excepcionalmente em meses anteriores, para que possamos, desta forma, fazer com que as pessoas recebam ao menos parte dos seus vencimentos de fevereiro", disse o secretário de Saúde, Luiz Antonio Teixeira Júnior.

