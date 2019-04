Servidor da ALMS conquista Campeonato em Sul-Americano de Jiu-Jitsu

Enio conquistou o primeiro lugar na categoria Master

O servidor da Gerência de Informática da Assembleia Legislativa, Enio Marcelo Buzaneli, 43 anos, conquistou o primeiro lugar no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu, categoria faixa marrom até 100 kg - Master, realizado nos dias 13 e 14 de abril em Campo Grande-MS.

Enio, que atua como Técnico de Informática na Casa de Leis há 13 anos, é faixa marrom em Jiu-Jitsu, modalidade esportiva que pratica desde 2012, durante uma hora e meia por dia. “Tudo começou quando estava estressado e fora de forma. Foi então que procurei uma academia de jiu-jitsu para começar a praticar, pois já admirava essa modalidade há muitos anos. O que era um hobby virou uma paixão, inclusive transmitida para meu filho mais novo, de apenas 9 anos. Agora nos dedicamos a esta modalidade em família e pretendemos representar nosso Estado nas competições nacionais e internacionais”, destaca o servidor.

Enio acumula mais de cem medalhas em diversos campeonatos

Enio é federado e confederado às entidades desportivas e possui mais de cem lutas em campeonatos em seu currículo esportivo. De acordo com o atleta, a meta é continuar praticando para representar o Mato Grosso do Sul e o Brasil em competições internacionais. “Pretendo participar do próximo Pan-Americano ainda este ano, no Brasil”, explica. Ele ainda complementa que o grande incentivo está dentro de casa e na academia: “Preciso agradecer o apoio da família, em especial da minha esposa, além do meu professor/treinador, que sempre acreditou no meu potencial e que me apoia até hoje: Thiago Nunes Cardoso”, finalizou Enio Marcelo Buzaneli.

O evento aconteceu na Associação do Sindicato dos Bancários e foi realizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo (CBJJD) em parceria com a Federação Sul-Matogrossense de Jiu-Jitsu (FJJD-MS). Segundo a organização do campeonato aproximadamente 1000 atletas participaram.

Títulos: O atleta já participou de diversos campeonatos, ganhandomais de cem medalhas. Entre outros, conquistou os seguintes:

Campeão Estadual pela Super Liga MS de Jiu-Jitsu na Faixa Azul em 2014;

Campeão Estadual pela Super Liga MS de Jiu-Jitsu na Faixa Azul em 2015;

Campeão Seletiva para o Mundial de Jiu-Jitsu pela CBJJE - Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo na Faixa Azul em 2014;

Campeão Seletiva para o Mundial de Jiu-Jitsu pela CBJJE - Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo na Faixa Azul em 2015;

Terceiro Lugar na Seletiva para o Mundial de Jiu-Jitsu pela CBJJE - Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo na Faixa Roxa em 2016;

Campeão Brasileiro de Jiu-Jitsu pela CBJJD - Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo na Faixa Marrom em 2018; e

Campeão Sul-Americano de Jiu-Jitsu pela CBJJD - Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo na Faixa Marrom em 2019.