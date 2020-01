Serviço de Imigração diz que brasileiros deportados foram algemados conforme lei

Após brasileiros deportados dos Estados Unidos terem reclamado de viajar algemados de volta ao Brasil, o Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) informou ao Estadão/Broadcast que "indivíduos presos e sob custódia das forças federais de segurança estão sujeitos a serem algemados".

"Fazer isso está totalmente de acordo com as leis federais e as políticas da agência", diz o órgão em nota.

Após a manifestação do serviço americano, a reportagem questionou se as autoridades brasileiras foram consultadas sobre essas condições, ou se há algum tipo de acordo entre os dois países com essa previsão, mas ainda não obteve resposta.

Um grupo de aproximadamente 50 brasileiros deportados dos Estados Unidos desembarcou na noite desta sexta-feira, 24, por volta às 23h30 no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, vindo da cidade de El Paso, no Texas. Todos tentaram entrar ilegalmente nos Estados Unidos, via fronteira com o México, foram detidos e estavam presos. Segundo relatos de passageiros, muitos deles viajaram algemados, nas mãos e pés.