Sérgio Zveiter: PSDB não pode querer se esconder atrás do PSC

Relator da primeira denúncia contra o presidente Michel Temer (PMDB), o deputado Sérgio Zveiter (Podemos-RJ) criticou nesta terça-feira, 10, o PSDB por, segundo ele, querer se esconder atrás do PSC na análise da segunda denúncia o peemedebista na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. Para Zveiter, é preciso deixar claro para a sociedade que o relator da segunda denúncia, deputado Bonifácio de Andrada (MG), é do PSDB, embora só tenha continuado relator após o PSC ceder uma vaga para ele na CCJ.

"A opinião pública tem que saber e vou fazer questão de reiterar isso diversas vezes. O relator da matéria é um deputado do PSDB. O PSDB não pode querer se esconder atrás da vaga do PSC", disse o deputado fluminense.

Como mostrou o Broadcast, o líder do PSDB na Câmara, Ricardo Tripoli (SP), retirou Bonifácio da CCJ, para evitar que ocupasse a relatoria em uma vaga no PSDB. O deputado mineiro, porém, continuou no colegiado, após o PSC ceder sua única vaga de suplente para que Bonifácio pudesse permanecer como relator.

Deputados do PSDB saíram em defesa do partido. Integrante da ala do partido que defende o afastamento de Temer, o deputado Betinho Gomes (PE) admitiu que a bancada está rachada, mas afirmou que os problemas estão sendo resolvidos internamente. "Há problemas internos que estamos tentando superar", afirmou. Para Gomes, as críticas aos tucanos são uma tentativa de outros parlamentares de desgastar a imagem do partido.

