Sergio Longen participa de entrevista no programa Giro Estadual de Notícias

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta segunda-feira,30, notícias de economia, saúde, política e a entrevista com o presidente Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS) Sergio Longen.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul, Sergio Longen participou na manhã desta segunda-feira (30), do programa Giro Estadual de Notícias. Durante a entrevista, Longen comentou que a Fiems entende que os grandes consumidores já pagam por uma coleta de lixo eficiente e pediu, através da justiça, a regulamentação da prefeitura sobre a lei que fala sobre os grandes geradores de resíduos sólidos em Campo Grande. O prazo para regulamentação da coleta vence nesta terça-feira (31).

Longen explica que a prefeitura precisa se organizar para que a população não fique sem a coleta dos resíduos. “Espero que a justiça conceda o prazo necessário para atender o que a lei determina e a prefeitura cumpra sua parte de regulamentação”, diz.

A adesão ao Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e de Equilíbrio Fiscal do Estado (Fadefe) será um bom negócio para o estado de MS conta o presidente. “Há mais de 10 anos estamos buscando soluções para os incentivos fiscais do Mato Grosso do Sul. Cada vez mais os estados entram na justiça na tentativa de derrubar o incentivo fiscal, e isso acabou virando uma demanda judicial. Foi determinado aos estados um prazo de 180 dias para regulamentar seus incentivos e encaminhá-los ao Conface”, explica Sergio.

Sobre a nova Lei trabalhista que entra em vigor no próximo dia 11 de novembro, o Brasil tem avançado. Longen ressalta que “antes a divisão era entre patrão e empregado. Agora há as relações de trabalho. A possibilidade de negociação entre patrão e funcionário tem avançado muito mas precisa se modernizar nas ações que envolvem legislações”.

Sergio Longen explica que a Asperbras está prestes a concluir a primeira etapa da instalação de uma fábrica de placas de MDF na cidade de Água Clara, em Mato Grosso do Sul, alavancando o setor de empregos. O empreendimento criará cerca de 550 empregos diretos e indiretos e produzirá 250 mil metros cúbicos de madeira por ano.

