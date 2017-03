“Ser diferente é mais que especial”, diz delegado Wellington

O Vereador Delegado Wellington participou na manhã desta terça-feira (21) da VI caminhada Don’t Let Me Down, em celebração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, com objetivo de mostrar a importância da luta dos portadores de Down e dos seus respectivos pais, amigos e parentes, pelo bem-estar, igualdade de direitos e inclusão.

“São crianças, adolescentes e adultos mais eficientes que nós, que muitas vezes nos rotulamos como sadios e saudáveis. Essa comemoração representa a luta pela conscientização, contra o preconceito”, destaca o parlamentar.

Em Campo Grande, a instituição referência é a Sociedade Educacional Juliano Varela, entidade filantrópica que há 23 anos atende os portadores da síndrome e seus familiares. A instituição recebe apoio da prefeitura com repasses para o custeio de insumos básicos.

“Visitei a instituição e conheço o trabalho realizado pelos idealizadores, são crianças com desenvolvimento excelente, podendo ter qualidade de vida e um futuro promissor. Ser diferente é normal”, comenta o vereador.

A instituição conta com 214 alunos, sendo 100 crianças e adolescentes e 114 adultos, os quais 19 estão inseridos no mercado de trabalho. As atividades ofertadas são das mais diversas áreas, como natação, dança, teatro, capoeira, artes e futebol, além do ensino regular, sempre com apoio de uma equipe multidisciplinar com fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta. É feito um trabalho desde recém-nascidos, com a estimulação precoce (a qual é referência), até com adultos, sendo que o aluno mais velho da instituição tem 56 anos hoje.

Informação: A Síndrome de Down (SD) ou trissomia do 21 é uma condição humana geneticamente determinada, sendo a alteração cromossômica mais comum em humanos e a principal causa de deficiência intelectual na população. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, a cada 600 a 800 nascimentos, uma criança tem síndrome de Down.

