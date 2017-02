Senadores pedem a ministro agilidade no licenciamento de frigorífico de peixe em Selvíria

Os senadores Pedro Chaves (PSC), Simone Tebet (PMDB) e Waldemir Moka (PMDB) foram recebidos em audiência nesta quarta-feira (22), em Brasília, pelo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA , Blairo Maggi. Na pauta, o pedido de agilidade no processo de concessão do licenciamento que tramita no MAPA, para que a multinacional Tilabras Aquacultura Ltda instale um frigorífico de tilápia no município de Selvíria, às margens do Rio Paraná, na região do Bolsão Sul-mato-grossense.



“Mato Grosso do Sul é um dos maiores exportadores de carne bovina do país e pode se tornar referência na piscicultura. O projeto prevê investimentos de US$ 51 milhões, o equivalente a mais de R$ 150 milhões, e a geração de 1,8 mil empregos diretos, além do fomento aos pequenos e médios produtores, já que, além da própria produção, a indústria pode absorver a produção de terceiros”, argumentou Pedro Chaves



Blairo Maggi prometeu estudar a reivindicação dos senadores.

