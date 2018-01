Senadores e deputados estão na concentração de ato pró-Lula em Porto Alegre

"Quem vai ser julgado amanhã não é Lula, é a democracia", disse Dias - Reprodução

Vários políticos estão concentrados perto do carro de som, na Esquina Democrática, onde será realizado um ato em defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre os senadores, estão Regina Sousa (PT-PI) e Fátima Bezerra (PT-RN). Entre os deputados, estão Maria do Rosário (PT-RS), Nelson Pellegrino (PT-BA), Henrique Fontana (PT-RS), e outros.

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), também está presente e já discursou em defesa de Lula. "Quem vai ser julgado amanhã não é Lula, é a democracia", disse Dias. O senador João Capiberibe (PSB-AP) e a deputada Janete Capiberibe (PSB-AP) também estão no local, além dos senadores Lindbergh Farias (PT-RJ), Lídice da Mata (PSB-BA) e Roberto Requião (MDB-PR). Os manifestantes dizem que já somam mais de 40 mil. A Brigada Militar disse que não fará cálculo de público.