Senadora Simone Tebet nega interesse na Presidência do Senado

Deu no O Antagonista, o blog antenado dos jornalistas Diogo Mainardi, Mario Sabino, Claudio Dantas. Simone Tebet, a senadora do PMDB do Mato Grosso do Sul que ganhou força durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff e aparecia na lista de apostas da sucessão de Renan Calheiros, disse a O Antagonista que não é nem será candidata à presidência do Senado.

"O ano de 2017 será de muitos desafios. O importante é unir forças para ajudar o Brasil a se reerguer." –declarou Tebet ao blog.

Veja Também

Comentários