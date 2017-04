Senadora Rose de Freitas é indicada por Renan para assumir Comissão de Orçamento

A senadora Rose de Freitas (PMDB-ES) foi indicada nesta quarta-feira, 5, pelo líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL), para assumir a presidência da Comissão Mista de Orçamento (CMO), um dos colegiados mais importantes para a área econômica do governo, responsável por aprovar o Orçamento da União.

A eleição para a composição da CMO está prevista para ocorrer na próxima terça-feira, 11, às 14h30. A senadora já presidiu a Comissão Mista de Orçamento em 2015, quando a meta de superávit primário do governo central foi alterada.

Renan, responsável pela indicação de Rose de Freitas, tem feito críticas frequentes ao governo Michel Temer, se posicionando contrariamente a vários projetos e propostas, como a da reforma da Previdência.

