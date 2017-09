Senador Roberto Rocha (PSB-MA) acerta ida para PSDB

O senador Roberto Rocha (PSB-MA) acertou nesta quarta-feira, 13, sua migração para o PSDB. Em reunião com o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), presidente em exercício do partido, Rocha formalizou que vai se filiar ao partido tucano e deixar o PSB.

Roberto Rocha já havia anunciado sua pré-candidatura ao governo do Maranhão contra o governador Flávio Dino (PCdoB). Mas a migração para o PSDB significa, na prática, a implosão da aliança entre os tucanos e os comunistas no Estado. Isso porque, atualmente, o vice-governador do Maranhão é Carlos Brandão, tucano que tem sido o principal responsável pela manutenção da aliança entre os dois partidos. Além de Rocha, outra que pretende disputar o governo maranhense é a ex-governadora Roseana Sarney (PMDB).

Veja Também

Comentários