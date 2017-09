Senador petista vai a Temer para pedir nova fábrica da Hemobrás para Pernambuco

Um das vozes mais críticas ao governo Michel Temer no Congresso, o senador Humberto Costa (PT-PE) encontrou-se hoje (27) com o presidente da República acompanhado de outros parlamentares da bancada de Pernambuco, para pedir a permanência integral da Hemobrás no estado.

A estatal do setor de derivados de sangue e biofármacos, criada em 2009, está em funcionamento no município pernambucano de Goiana, mas não implantou totalmente seu parque industrial.

Os dez parlamentares presentes no encontro com o presidente, do qual também participou o ministro da Saúde, Ricardo Barros, temem a mudança de uma nova fábrica da Hemobrás para o Paraná, o que, segundo o senador, enfraqueceria a estrutura da empresa em Pernambuco. A fábrica do fator recombinante 8, explicou o senador, é o principal produto da estatal. Trata-se de um medicamento que atua no controle de sangramentos para pacientes com hemofilia.

“O presidente falou claramente o que a gente queria. Falou que vai existir uma única fábrica para o fator recombinante 8, que vai ser em Pernambuco e que a Hemobrás vai ser concluída. Foi isso que ele falou com todas as letras. Acho que foi bom”, disse o petista após o encontro, no final da tarde de hoje.

Costa não deu detalhes sobre o encontro e afirmou que não se falou sobre a denúncia da qual Temer terá que se defender na Câmara dos Deputados.

Veja Também

Comentários