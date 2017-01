Senador Pedro Chaves participa do lançamento da campanha “Liga Antimosquito” da ACICG

O evento contou com a presença do prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, do secretário municipal de saúde, Marcelo Vilela, presidente da ACICG, João Carlos Polidoro, reitor da UFMS, Marcelo Turine e demais associados / Divulgação/Assessoria

O Senador Pedro Chaves (PSC-MS) participou do lançamento da campanha de combate ao Aedes Aegypti denominada “Liga Antimosquito” promovida pela Associação Comercial de Campo Grande (ACICG) na manhã desta terça-feira (10), na sede da entidade. O evento contou com a presença do prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, do secretário municipal de saúde, Marcelo Vilela, presidente da ACICG, João Carlos Polidoro, reitor da UFMS, Marcelo Turine e demais associados.

“Acho fundamental a união de forças na luta contra o Aedes Aegypti. Como educador acredito que a mobilização deve começar nas escolas porque as crianças ensinam os pais e promovem ações para o combate ao mosquito” afirmou o senador que também é vice-presidente da ACICG.

Para o presidente da Associação Comercial, João Carlos Polidoro o envolvimento da população é fundamental. “O setor empresarial está em guerra contra o mosquito. Percebemos um aumento de 100% nas notificações de casos de dengue de 2015 para 2016. É essencial que todos se envolvam e monitorem suas regiões e com o apoio das empresas esperamos ter sucesso nessa ação”, disse Polidoro.

Veja Também

Comentários