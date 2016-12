Senador Pedro Chaves consegue junto à FUNASA R$ 2,2 milhões para saneamento

O senador Pedro Chaves (PSC-MS) conseguiu, nesta quinta-feira (22), a liberação de R$ 2.245.410,75 junto à FUNASA (Fundação Nacional de Saúde) para continuidade de obras de saneamento em quatro cidades do Estado. O senador se reuniu em setembro com o presidente da Fundação, Henrique Pires, e pediu a liberação das parcelas dos convênios com as cidades de Ladário, Jateí, Figueirão e Jardim.

Do valor total, R$ 900 mil irão para Ladário (terceira parcela); R$ 655.410,75 irão para Jateí (segunda parcela); Figueirão receberá R$ 390 mil (última parcela) e Jardim, R$ 300 mil (segunda parcela) para as obras de implantação e ampliação de rede coletora de esgotos, sistema de tratamento e ligações.

“É importante salientar que essas obras estavam paralisadas e aguardavam essas liberações para serem retomadas pelo Governo do Estado, sendo que Figueirão será concluída e as demais ainda terão liberados mais uma parcela de mesmo valor para que a população desses municípios possa usufruir desses importantes serviços”, destacou o senador.

No total estão sendo investidos pela FUNASA e Governo do Estado em Ladário R$ 5,2 milhões; Jateí R$ 2,8 milhões; Figueirão R$ 1,5 milhões e Jardim R$ 1,8 milhões.

O senador Pedro Chaves destaca a importância da liberação dessas verbas para a continuidade das obras nas cidades. “A questão do tratamento de esgoto é fundamental para a saúde pública. É notório que o esgoto a céu aberto ou até mesmo as fossas podem causar diversas doenças, além do prejuízo ambiental que causam, pois muito desse esgoto não tratado vai parar diretamente nos córregos e rios”, afirma.

Veja Também

Comentários