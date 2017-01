Senador pede que Congresso abra comissão de investigação sobre morte de Teori

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) protocolou, nesta sexta-feira, 20, um requerimento para abertura de uma comissão de investigação sobre a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki, vítima de um acidente aéreo nesta quinta-feira, 19.

Randolfe pede que a comissão seja mista, ou seja, composta por membros do Senado e da Câmara dos Deputados. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, o senador afirmou que o ideal é que o Congresso não espere o fim do recesso, em 1º de fevereiro, para dar início à investigação.

"Por imposição constitucional e legal, tendo em vista as autoridades federais envolvidas, faz-se mister que o Congresso Nacional acompanhe e participe da apuração de todos os fatos envolvendo as causas do acidente aéreo que vitimou a referida autoridade judicial", escreve Randolfe no requerimento.

Teori Zavascki era o relator da operação Lava Jato no Supremo. A escolha do novo ministro passará, necessariamente, pelo crivo do Senado Federal, local onde onze senadores são alvo da investigação.

