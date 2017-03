Senador Paulo Paim vem a MS reforçar a luta contra reformas

O senador Paulo Paim (PT-RS), um dos maiores defensores dos trabalhadores no Congresso Nacional, vem a Mato Grosso do Sul no dia 2 de junho para reforçar a luta contra as “famigeradas” reformas da Previdência e Trabalhista, que ameaçam a vida dos trabalhadores brasileiros. O convite feito pelo Sindjufe/MS (Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal e Ministério Público da União em Mato Grosso do Sul), que integra o Comitê Estadual Contra as Reformas Previdenciária e Trabalhista.

Paulo Paim tem percorrido vários estados fazendo audiências públicas para discutir esses assuntos e também as consequências da Terceirização na vida dos trabalhadores. Ao aceitar o convite do Comitê de MS, ele pretende vir, discutir e ganhar mais apoio da opinião pública para engrossar a fileira de manifestantes contra essas reformas. A audiência pública com o senador será no auditório do Teatro Glauce Rocha, no Campus UFMS em Campo Grande.

“Essa visita do senador Paim será de fundamental importância para nossa luta nos Estados e em Brasília contra as reformas previdenciária e trabalhista”, afirma Antônio César Amaral Medina, coordenador geral do Sindjufe/MS, autor do convite feito ao senador gaúcho.

FORA TEMER – Na semana passada o senador Paulo Paim (PT-RS) apelou ao presidente Michel Temer para que retire a proposta de reforma da Previdência. Paim alertou que, da forma como foi apresentada, a reforma não será aprovada, pois, segundo ele, o texto falta com a verdade e lança os brasileiros no “inferno”, tornando praticamente impossível a aposentadoria.

Para Paulo Paim, as mulheres são as mais prejudicadas com a reforma da Previdência, por terem uma realidade distinta em suas vidas e receberem salários inferiores aos dos homens. O senador gaúcho citou a crescente resistência dos parlamentares à reforma e defendeu a instalação de uma CPI para investigar, acima de divergências partidárias, para onde foi o dinheiro da seguridade.

“Todos os presidentes militares respeitaram a seguridade. Sarney respeitou, Collor respeitou, Itamar, que está lá no alto, respeitou, Lula respeitou, Dilma respeitou. Por que você, presidente Temer, vai entrar para a História como o homem que acabou com a Previdência no Brasil?” questionou o parlamentar da tribuna do Senado. A vinda do senador a MS está sendo aguardada com muita ansiedade por populares e lideranças do movimento sindical regional.

