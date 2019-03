Senador Nelsinho Trad se reúne com o governador de MS

Os dois conversaram também sobre a ida do senador Nelsinho Trad na comitiva que acompanhou a viagem oficial do presidente da República Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. - Fotos (Chico Ribeiro)

Como coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul, o senador Nelsinho Trad (PSD/MS) se reuniu nesta sexta-feira (22/03) com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) para discutir sobre pautas de interesse do Estado. “Eu vim à governadoria para comentar sobre as solicitações de liberação de emendas parlamentares. Juntos, estamos trabalhando por Mato Grosso do Sul”, comentou o senador.

No mês passado, após ter sido aclamado como coordenador dos parlamentares sul-mato-grossenses, o governador apresentou o pedido a Nelsinho Trad de liberação de recursos em restos a pagar em emendas parlamentares que preveem benefícios para os setores da Educação, Saúde, Segurança Pública, Infraestrutura, Agricultura, Pecuária, Abastecimento, Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente.

Entre as prioridades encaminhadas estão: reforma de 10 escolas, em Campo Grande, Corumbá, Glória de Dourados, Caracol, Mundo Novo, Ponta Porã, Taquarussu, Bodoquena e Coronel Sapucaia. Também solicita verba para construção de escola estadual no Distrito de Anhanduí e recursos para laboratórios e pavimentação asfáltica na MS-178 (região de Bodoquena).

O governador aguarda R$ 169 milhões em investimentos federais por meio das emendas impositivas apresentadas pela bancada do Estado no Congresso Nacional no Orçamento de 2019. Na programação, seis emendas integralmente serão liberadas.

Audiência

Os dois conversaram também sobre a ida do senador Nelsinho Trad na comitiva que acompanhou a viagem oficial do presidente da República Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. “Foi muito importante para o Brasil e, também, para Mato Grosso do Sul”, comentou o senador.

De acordo com Nelsinho Trad, em conversas com empresários, investidores e membros do governo americano de diversas áreas, foi possível discutir a economia brasileira. “Na ocasião, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, defendeu a entrada de produtos in natura do Brasil e, em especial, o crescimento do mercado americano para a carne bovina que favorece diretamente ao nosso Estado”, explicou o senador Nelsinho Trad.

Para Nelsinho Trad, a relação entre o Brasil e os Estados Unidos terá melhora significativa após essa viagem. “Foi selado uma aliança promissora entre as duas maiores democracias do ocidente. O Brasil mostrou ao mundo que é respeitado e bem vindo na superpotência americana”, destacou o senador.