Senador Nelsinho Trad reúne bancada federal para atender Campo Grande

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS), líder da bancada federal de Mato Grosso do Sul, promoveu nesta quarta-feira a primeira reunião dos parlamentares do Estado, no Congresso Nacional, com a presença da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, Tereza Cristina e do prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad. "Ficou acertado que haverá empenho de todos para obter a liberação de R$ 50 milhões de recursos federais para recapeamento e obras antienchentes, de drenagem hidráulica, para a capital sul-mato-grossense ainda neste ano", comentou o senador.

Após esse encontro, segundo o senador Nelsinho Trad, o próximo passo da bancada é procurar o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, para demonstrar a urgência na liberação de recursos federais para Campo Grande. "A gente já sabe, existem as demandas necessárias. A nossa intenção e o nosso desejo, o que nós vamos lá reivindicar é justamente isso: que se comece neste ano essas obras em Campo Grande", destacou o senador.

Habitação



Em relação aos entraves por questões burocráticas no Programa Minha Casa Minha Vida, o senador Nelsinho Trad informou que o assunto também foi debatido pelos parlamentares. Desde 2012, 532 moradias começaram a ser construídas e ainda não foram concluídas em Campo Grande. Há informações de que não haverá investimentos do governo federal nesse programa de habitação neste ano. "Foi tirado o encaminhamento na reunião para levar esse assunto à Marcha dos Prefeitos. Se tem um programa que funcionou bem em todos os governos é o do Minha Casa Minha Vida. Sem investimentos, é um problema para todo o Brasil. O deputado federal Beto Pereira ficou encarregado de fazer a interface com os municípios e discutir na Confederação Nacional dos Municípios", explicou o senador Nelsinho Trad.

Além da ministra Tereza Cristina, estiveram presentes a senadora Soraya Tronicke (PSL) e os deputados federais Beto Pereira (PSDB), Dagoberto Nogueira (PDT), Luiz Ovando (PSL), Bia Cavassa (PSDB), Rose Modesto (PSDB) e Vander Loubet (PT).