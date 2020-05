Senador Nelsinho Trad reivindica à Funasa R$ 81,7 milhões para obras de saneamento em municípios de MS

“O presidente prometeu fazer o máximo possível para nos atender, nem que sejam só alguns desses municípios”, comentou o senador Nelsinho Trad - Foto: Luís Carlos Campos Sales

O senador Nelsinho Trad (PSD), em Brasília, apresentou nesta quarta-feira (27) ao presidente da Funasa (Fundação Nacional de Saúde), Márcio Sidney Sousa Cavalcante, as propostas cadastradas pelo Governo de Mato Grosso do Sul, no valor de R$ 81,7 milhões, para obras em esgotamento sanitário, tratamento de água e de resíduos sólidos em 22 municípios do Estado.

Na lista de crédito que, segundo o senador Nelsinho Trad, foi aberta recentemente por apenas 48 horas a todos os municípios no Brasil, houve o cadastro de três mil propostas nessa oportunidade e já tem outras 7 mil cadastradas no ano passado. Entre as novas propostas: Mato Grosso do Sul apresentou 15 projetos de esgotamento sanitário, 8 para sistema de abastecimento de água e um que prevê o destino de resíduos sólidos. “São 22 municípios que serão atendidos nesses projetos”, explicou o senador Nelsinho Trad.

O presidente da Funasa justificou que o Governo Federal tinha a perspectiva de liberar R$ 1 bilhão de recursos para todo o país. Entretanto, com a pandemia, esse orçamento poderá ficar comprometido. “O presidente prometeu fazer o máximo possível para nos atender, nem que sejam só alguns desses municípios”, comentou o senador Nelsinho Trad.

Projetos cadastrados

Na relação dos projetos cadastrados na Funasa, Água Clara concorre para o recebimento de R$ 6,7 milhões para o esgotamento sanitário e R$ R$ 622 mil para obras no abastecimento de água. O município de Anastácio teria R$ 1,3 milhão para saneamento e 9,3 milhões para o destino de resíduos sólidos.

Para obras de esgotamento sanitário em MS; Anaurilândia receberia R$ 780 mil; Antônio João R$ 890 mil; Bataguassu R$ 3,9 milhões; Batyporã R$ 1 milhão; Bodoquena R$ 648 mil; Chapadão do Sul R$ 1,4 milhão; Deodápolis R$ 2,2 milhões; Fátima do Sul R$ 8 milhões; Jardim R$ 3,2 milhões; Nova Alvorada do Sul R$ 9,8 milhões; Ribas do Rio Pardo, R$ 837 mil, Sete Quedas R$ 6,2 milhões e Sonora R$ 15,6 milhões.

Já em obras de sistema de abastecimento de água, os seguintes municípios também seriam contemplados: Aparecida do Taboado com R$ 1,4 milhão; Bodoquena R$ 1 milhão; Dois Irmãos do Buriti receberia R$ 196 mil; Pedro Gomes R$ 2 milhões; Rio Brilhante R$ 2,1 milhões; Sete Qeudas R$ 676 mil e Sidrolândia R$1,2 milhão.

Durante a reunião, o presidente da Funasa também esclareceu ao senador que historicamente a Funasa celebrava os contratos de emendas parlamentares só em dezembro, mas neste ano serão feitos em julho. “O presidente foi muito atencioso e, inclusive, permitiu que eu ligasse ao governador Reinaldo Azambuja para falar com ele sobre as prioridades de Mato Grosso do Sul no saneamento básico, no entanto ele alertou que não poderá atender a todos os projetos de uma vez. Eu não desisto e vou continuar batalhando pelos nossos projetos”, informou o senador Nelsinho Trad.