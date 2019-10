Senador Nelsinho Trad recebe vice-prefeita e vereadoras de Rio Verde de MT

Vereadora Lidiane Farias, vice-prefeita Dinalvinha Viana, Senador Nelsinho Trad e a secretaria desenvolvimento Luciene Brandao em Brasilia em busca de emendas para Rio Verde - (Foto: Divulgação)

O senador Nelsinho Trad recebeu nesta terça-feira (22) uma comitiva de Rio Verde de MT com expectativa de inclusão em emendas parlamentares no orçamento de 2020 da União, no valor de R$ 1,5 milhão para obras de infraestrutura. Até a próxima semana, os parlamentares de Mato Grosso do Sul deverão apresentar ao Governo Federal suas emendas impositivas. “É o orçamento impositivo, onde o gestor público é obrigado a executar a despesa que lhe foi confiada pelo Legislativo. Só algo muito excepcional poderá liberar o Governo Federal do dever”, explica o senador Nelsinho Trad, coordenador da bancada federal.

Na semana passada, aconteceu a última reunião da bancada federal de Mato Grosso do Sul para definir as emendas impositivas – cujo pagamento é obrigatório – para o orçamento de 2020. O senador e os demais parlamentares do Estado decidiram em conjunto, onde serão aplicados os R$ 247,6 milhões destinados a Mato Grosso do Sul. Cada bancada federal pode apresentar entre 15 e 23 emendas impositivas. “Os 247,6 milhões destinados à emenda impositiva da bancada federal de Mato Grosso do Sul foram distribuídos em quatro áreas estratégicas: segurança pública, saúde, educação e infraestrutura, de uma maneira que poderemos liberar recursos para os municípios e as entidades escolhidas. Vamos atender todo o Estado, sem excluir nenhuma cidade”, explicou o senador.

A conversa deixou a vice-prefeita Dinalvinha Viana, a vereadora Lidiane Farias (Lidiane do Rádio), os vereadores Fábio de Oliveira Souza (Fabinho Borracheiro), Vitor Hugo Wormsbeker, Andres Claudio de Souza e a secretária municipal de Desenvolvimento e Projetos, Luciene Brandão Magalhães, animados. “Estamos voltando otimistas”, disse a secretária Luciene.

Segundo ela, o grupo explicou sobre a necessidade de Rio Verde de Mato Grosso em obter asfalto e drenagem para região e, também, reivindicou equipamentos para manutenção das pistas da cidade. “Essa é a nossa prioridade para Rio Verde de Mato Grosso e o senador Nelsinho Trad se mostrou muito prestativo em batalhar por melhorias para o nosso município”, disse a secretária.