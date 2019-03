Senador Nelsinho Trad participa de audiência sobre consórcios públicos com a ministra Tereza Cristina

Para o senador Nelsinho Trad, a audiência foi positiva e destacou o consórcio de Mato Grosso do Sul que já seria modelo no País. - Divulgação

A comercialização de produtos entre os consórcios públicos foi discutida na noite da última quarta-feira, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em audiência entre representantes da Rede Nacional de Consórcios Públicos, os parlamentares senador Nelsinho Trad (PSD-MS) e deputado federal Eugênio Zuliani (DEM/SP). Na ocasião, a ministra Tereza Cristina determinou que os estudos para a implantação do Sistema de Inspeção de Consórcios deverão ser concluídos em 30 dias e um projeto piloto deverá ser executado para servir de exemplo.

Para o senador Nelsinho Trad, a audiência foi positiva e destacou o consórcio de Mato Grosso do Sul que já seria modelo no País. “Os técnicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informaram que o consórcio de Mato Grosso do Sul já recebeu o CISB (Comitê Intermunicipal de Saneamento Básico), uma das exigências para relações comerciais”, comentou o senador.

Assim, ficou acertado, tendo apenas dois consórcios nessas condições no País, que o primeiro a receber a comitiva de técnicos do Ministério será o Convales em Minas Gerais, no município de Paracatu. Nesse trabalho, o secretário Executivo do Ministério, Marcos Montes, acompanhará a visita. “Neste prazo de 30 dias, o Ministério soltará a normatização e os consórcios que tiverem interesse, deverão se adequar as exigências”, explicou a ministra Tereza Cristina.

Além dos parlamentares e representantes do Ministério, estiveram presentes na audiência o presidente executivo da Rede e Secretário do Codevar Victor Borges, a diretora Daniele Cabriotii (Codevale/MS) e Dayane Fabrícia ( Convales/ MG), o prefeito de Selvíria José Fernando Barbosa dos Santos, Roberto Cavalcanti (vice- presidente do Codevale/MS), Ronaldo Miziara do Cidecol (Consorcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Costa Leste), José Fernando também do Cidecol.?