Senador garante preservação histórica de prédio da União com cedência para Conselho de Arquitetura e Urbanismo de MS

O senador recebeu em março deste ano a solicitação do presidente do CAU/MS para intervir nesse processo - Foto: Divulgação/Assessoria

O senador Nelsinho Trad (PSD) intermediou a guarda provisória do prédio da União, na Vila Ferroviária, conhecido como Escola Batatinha, para instalação da sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS), em Campo Grande. O parlamentar se reuniu no fim de semana com o presidente da instituição, Luís Eduardo Costa, e arquitetos membros, para celebrar a cedência desse imóvel. “A decisão da Superintendência do Patrimônio da União em MS vai atender a região que se encontrava com imóvel histórico esquecido e resolver a prioridade do CAU que necessita de uma sede”, comentou o senador.

O senador recebeu em março deste ano a solicitação do presidente do CAU/MS para intervir nesse processo. “Houve muita celeridade na condução desse pedido, nós tivemos o apoio do prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, que já havia feito uma solicitação para o mesmo imóvel e abriu mão. Com a intervenção do senador Nelsinho Trad, conseguimos estabelecer um diálogo com a Secretaria, diretamente em Brasília, possibilitando a cedência do local por 10 anos, o que vai gerar economia de R$278 mil por ano nas despesas do Conselho”, explicou o presidente do CAU.

O imóvel cedido tem 357m² e fica na Rua Doutor Ferreira, nº 28, e abrigava a Escola Estadual Álvaro Martins Neto, na Vila Ferroviária, conhecida como “Batatinha” nos anos 1970. Segundo o presidente do CAU, com a autorização de uso, o Conselho realizará uma revitalização no imóvel, preservando o aspecto arquitetônico. “Preenchemos todos os requisitos, como previsão orçamentária, investimento, proposta de ocupação, responsabilidade em realizar a manutenção do prédio, e a finalidade de preservar o patrimônio”, disse Eduardo ao senador Nelsinho.

Para o senador, a instituição vai atender a demanda de Campo Grande em manter viva a história, a cultura, o urbanismo e o paisagismo do local. “Vocês, arquitetos, estão de parabéns pela iniciativa de preservar um bem público e eu, aqui, quero cumprimentar o arquiteto Celso Costa em nome de todos por essa conquista”, disse o senador que assinou um documento simbólico em homenagem pelo auxílio à instituição.