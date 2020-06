Senador Nelsinho Trad fala pra Roberto Jefferson: “Vou até as últimas consequências para reparação dos danos sofridos a mim e a minha família”

(Foto:Divulgação)

Em vídeo gravado diretamente de Brasilia, mas precisamente em frente advocacia geral do Senado Federal, o Senador relata que irá buscar as medidas cabíveis e necessárias para reparação dos danos causados pelo post do ex Deputado Federal Roberto Jefferson, figura ímpar do escândalo do Mensalão, e hoje apoiador do Presidente Jair Bolsonaro.

Em post em uma das suas redes sociais, Roberto Jefferson escreveu que membros da família do Senador Nelsinho Trad teriam recebido o auxílio emergencial.

Após apurar a informação e em breve pesquisa sobre os nomes que teriam recebido o auxílio, Senador Nelsinho relatou que Roberto Jefferson agiu precipitadamente ou de má fé: “Ele poderia ter me procurado e me questionado o fato, mas não o fez, e o resultado disso foi a disseminação de Fake News agredindo a minha honra e a de minha família”.

Segundo apurado, algumas pessoas relacionadas por Roberto como parente conseguíneo do Senador Nelsinho Trad sequer existem, o que levou o Senador a ir até a Caixa Econômica conversar com Presidente Pedro Guimarães.

A Polícia Federal também será acionada para investigar uma possível fraude no auxílio emergencial com fins eleitoreiros.

Entenda o caso: Nelsinho vai à PF contra fraude que usa seu sobrenome para obter auxílio emergencial

