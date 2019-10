Senador Nelsinho Trad entrega na Comissão Mista de Orçamento relação das emendas de bancada

Cada bancada federal pôde apresentar entre 15 e 23 emendas impositivas - Foto: Divulgação/Assessoria

O coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul, senador Nelsinho Trad (PSD/MS), entregou nesta quarta-feira (23) relação com as emendas de bancada na Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional. O valor total das emendas impositivas (cujo pagamento é obrigatório) corresponde a R$ 247,6 milhões e serão apresentadas ao Projeto de Lei Orçamentária para 2020.

“Distribuímos os recursos em quatro áreas estratégicas: segurança pública, saúde, educação e infraestrutura, de uma maneira que poderemos atender todos os municípios de Mato Grosso do Sul, sem excluir nenhuma cidade. A execução e aplicação dos recursos serão efetuadas pelo Governo do Estado e pelos órgãos administrativos que foram contemplados, como Funasa, DNIT, seguindo a orientação dos parlamentares da bancada. Foi um consenso inteligente, e que vai dar um reforço de desenvolvimento para Mato Grosso do Sul”, explicou o senador Nelsinho Trad.

As emendas destinadas para Campo Grande somam R$ 96.156.021,00 e serão destinadas para custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial, apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, fomento ao setor agropecuário, e desenvolvimento de políticas de Segurança Pública, Prevenção, e Enfrentamento à Criminalidade (Implantação do Centro de Treinamento em Segurança Pública).

Também serão destinados R$ 5 milhões para construção do Terminal de Passageiros em Dourados, R$ 15 milhões para compra de ônibus escolares para atender todo Mato Grosso do Sul, assim como R$ 15 milhões para compra de equipamentos e materiais permanentes de saúde, R$ 25 milhões para maquinários e serviços para fomento ao setor agropecuário e outros R$ 15 milhões para aquisição de equipamentos de segurança pública, que irão atender todo o estado.

Para a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul serão destinados R$ 10 milhões, outros R$ 10 milhões serão empregados na construção de uma academia de segurança pública, R$ 6,5 milhões para a aquisição de caminhões de lixo para atender os municípios de MS e R$ 10 milhões para construção de Anel Rodoviário na BR- 262, em Três Lagoas, recursos que serão executados em sua totalidade já em 2020.

Além disso, serão destinados R$ 5 milhões para ações de promoção, proteção e recuperação da saúde indígena, R$ 10 milhões para construção do Instituto da Mulher e da Criança no estado, e R$ 25 milhões para adequação da BR-262, no trecho entre Campo Grande e Três Lagoas, e construção de contornos, duplicações e travessias urbanas na BR-267, entre Bataguassu e Porto Murtinho, necessários à implantação da Rota Bioceânica.

A Rota, que vai ligar o Atlântico ao Pacífico passando por Mato Grosso do Sul, vai trazer um “boom” de desenvolvimento para o estado. Quando finalizado, vai representar a incremento no turismo, redução de 8 mil quilômetros marítimos de distância entre o Brasil e os países asiáticos, a redução de 40% no valor do frete e economia de 14 dias na duração do transporte de navio, gerando emprego e renda para MS e para todo o País.

Cada bancada federal pôde apresentar entre 15 e 23 emendas impositivas. Após a entrega na CMO, haverá a publicação e a CMO vai analisar as emendas para garantir que estejam dentro dos padrões. Daí o texto contendo as emendas de todas as bancadas federais e parlamentares segue para votação em plenário com o orçamento para 2020.