Senador Nelsinho Trad embarca no domingo para os EUA com o presidente Jair Bolsonaro

Foto: Divulgação

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, foi convidado pelo Presidente Jair Bolsonaro para integrar a comitiva que vai aos Estados Unidos para cumprir uma agenda extensa de compromissos oficiais entre os dias 17 e 19 de março.

O grupo será recebido pelo embaixador do Brasil nos EUA, Sérgio Amaral. Entre uma serie de reuniões, palestras e outros eventos institucionais, o ponto alto da viagem será o encontro de Bolsonaro com Donald Trump, num almoço de negócios seguido de uma declaração à imprensa no Rose Garden, na Casa Branca.

O senador Nelsinho Trad deve visitar o Capitólio, o prédio do Congresso americano, onde encontrará parlamentares daquela Casa Legislativa.

A agenda ainda prevê visita ao Arlington National Cemetery (cemitério nacional), ou ao Memorial da Segunda Guerra Mundial, em que o presidente Bolsonaro prestaria uma homenagem aos combatentes falecidos.

Além do senador Nelsinho Trad, fazem parte da comitiva os ministros Fernando Azevedo (Defesa), Sergio Moro (Justiça), Paulo Guedes (Economia), Marcos Pontes (Ciência), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Teresa Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento).