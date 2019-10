Senador Nelsinho Trad é um dos três parlamentares de MS eleitos como Elite Parlamentar 2019

O senador Nelsinho Trad (PSD) - Foto: Divulgação

De 110 parlamentares, sendo 74 deputados federais e 36 senadores eleitos como lideranças no Congresso Nacional, três são de Mato Grosso do Sul. O senador Nelsinho Trad (PSD), a senadora Simone Tebet (MDB) e o deputado federal Fábio Trad (PSD) foram consagrados com o título Elite Parlamentar 2019 pela Arko Advice, pesquisa divulgada nesta semana pela instituição.

O resultado da avaliação, segundo o analista da Arko Advice, um dos responsáveis pela publicação, se baseia na conceituação e identificação de "lideranças formais", aquelas previstas na estrutura de poder da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com atuação significativa e as "informais" sem esses cargos, porém atuantes. "O senador Nelsinho Trad se insere na Elite Parlamentar 2019, de acordo com nossa metodologia, na qualificação de liderança formal, visto que ele preside a Comissão de Relações Exteriores, uma das mais importantes da Casa face a agenda política do país", explicou Queiroz.

Na presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), a senadora Simone Tebet também foi eleita liderança formal. "Nem todos os cargos formais qualificam seus ocupantes como líderes ou parlamentares influentes. Essa atribuição de influência se dá mediante a observação dos seguintes critérios: a) decisão sobre a agenda e encaminhamento de deliberações; b) liderança partidária com peso político segundo o número de liderados; c) presidência e relatoria das comissões nas quais tramitam as principais matérias da agenda legislativa no Congresso, podendo ser comissões especiais ou técnicas", citou o analista Queiroz.

O deputado federal Fábio Trad conquistou o título de especialista como liderança informal. "Especialistas são parlamentares que possuem qualificação específica para debater temas tais como assuntos jurídicos; infraestrutura, economia, entre outros. São conhecidos, na tipologia empregada pelo Diap, como formuladores", explicou Queiroz.

Para o senador Nelsinho Trad, o nome divulgado na Pesquisa Elite Parlamentar 2019 é a consequência do trabalho. "Como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, venho defendendo os interesses do nosso Estado e país. Não falto a uma sessão e atendo a todos os embaixadores e representantes dos municípios de Mato Grosso do Sul", enfatizou.