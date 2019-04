Senador Nelsinho Trad e suplente José Chagas inauguram primeiro escritório político para o interior de MS

O senador Nelsinho Trad durante a inauguração do escritório político em Naviraí. - (Foto:Neiba Ota)

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) e o seu primeiro suplente José Chagas (DEM) inauguraram na noite de ontem, no município de Naviraí, o primeiro escritório político instalado por parlamentares do Senado no interior de Mato Grosso do Sul, com a presença do deputado estadual Onevan de Matos, de 12 prefeitos, dois vices e dezenas de vereadores do Conesul, do Vale do Ivinhema e da Grande Dourados. “A ideia surgiu na campanha eleitoral, foi uma demanda feita por moradores em uma das reuniões. Esse escritório veio para facilitar aos prefeitos e vereadores da região e lideranças que vão poder apresentar seus projetos e reivindicações sem ter que se deslocar até Brasília ou Campo Grande, vai ser o experimental para implantação de outros”, destacou o senador Nelsinho Trad.

Para o deputado estadual, Onevan de Matos, a proposta é inovadora. “Estou há 40 anos na política, nunca houve um escritório de senador no interior. Eu conheço bem o suplente Chagas, é um empresário eficiente e visionário, tenho certeza que será um sucesso essa nova casa de apoio ao Senado”, comentou o deputado.

Representante do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul (Conisul), prefeito de Japorã Vanderlei Bispo, agradeceu ao senador Nelsinho Trad pela iniciativa. “Somos muito gratos, porque o senador Nelsinho já colocou os pés duas vezes após a vitória aqui na região e trouxe esse escritório. Muitos já foram eleitos e nunca nem vieram depois das eleições. Isso faz a diferença para elaboração de leis que vão atender realmente a população”, enfatizou o prefeito.

Para o prefeito de Naviraí, José Izauri de Macedo, é a oportunidade de acompanhar o andamento de projetos já apresentados ao Senado. “Faz um ano que esperamos resposta a um plano para Defesa Civil, antienchentes. Agora vamos consultar direto o Chagas”, disse o prefeito.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Simon Rogério de Freitas, entende que a inauguração de um escritório do Senado Federal próximo da população do interior de Mato Grosso do Sul é o novo momento da política. “O senador está realmente deixando o suplente trabalhar e se mantém ligado aos interesses da população, perto de prefeitos, vereadores e munícipes. Eu como vereador e cidadão só tenho a agradecer”, disse o vereador Simon.

Morador da região, supervisor da Sanesul Unilson Morales, também se surpreendeu com a atitude do senador Nelsinho Trad. “O contato do político não pode ter contato só nas eleições. Agora, com esse escritório, nós que estamos no dia a dia em atendimento ao público, podemos também trazer sugestões ao suplente Chagas”, ressaltou.

Satisfeito com a presença de empresários, políticos, autoridades e amigos, o suplente José Chagas agradeceu a todos e manteve o compromisso de trabalhar pela população. “Agradeço primeiramente a Deus por fazer parte dessa inovação na política e me coloco à disposição de todos. Esse compromisso foi assumido na campanha e estamos cumprindo em Naviraí”, afirmou Chagas.

Senador Nelsinho Trad recebe título de Cidadão Eldoradense

Ao tomar conhecimento da inauguração do escritório político do senador Nelsinho Trad (PSD/MS) em Naviraí, que atende a região, a Câmara Municipal de Eldorado elaborou homenagem ao parlamentar sul-mato-grossense, por proposição do vereador Joil Marques. Ontem à tarde, em sessão solene lotada, o senador recebeu o título de Cidadão Eldoradense. “Me honra muito ser agora filho de Eldorado e prometo fazer sempre o meu melhor como político e médico, para que esse município tenha sempre orgulho desse filho aqui”, discursou o senador Nelsinho Trad.



Das mãos do vereador Joil Marques, o senador Nelsinho Trad recebeu o título de Cidadão Eldoradense.

Em Eldorado, o senador Nelsinho Trad foi o mais bem eleito com 2.511 votos. Para o vereador Joil Marques, é a certeza de que a população já o reconhecia como “Cidadão Eldoradense”. “Nelsinho Trad sempre esteve conosco e nos ajudando, por isso fiz a proposição, entendendo que ele merece esse título”, comentou o vereador Joil.