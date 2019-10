Senador Nelsinho Trad consegue liberação de recursos para três municípios de MS

De acordo com o senador Nelsinho Trad, os R$ 53.475,03 recursos liberados para São Gabriel do Oeste também são do Fundo Nacional de Educação - Foto: Divulgação/Assessoria

O senador Nelsinho Trad conseguiu, nesta segunda-feira (21), a liberação de R$ 419 mil para Anastácio, São Gabriel do Oeste e Glória de Dourados. Dois municípios estão sendo contemplados com recursos do Ministério da Educação: Anastácio terá R$ 288 mil para conclusão da creche/pré-escola através do Fundo Nacional da Educação e São Gabriel do Oeste receberá a última parcela, no valor de R$ 53 mil, para nova escola. Com o intermédio do parlamentar sul-mato-grossense, o Ministério da Cidadania vai destinar R$ 78 mil para Glória de Dourados adquirir equipamentos. “Estamos trabalhando em Brasília por Mato Grosso do Sul”, afirmou o senador.

O prefeito de Anastácio, Nildo Albres (PSDB), solicitou ao senador o auxílio para liberação desses recursos e de outros R$ 134 mil do Fundo Nacional da Educação (FNDE) que já tinham sido liberados no começo deste mês. Segundo o prefeito, há três anos, a obra vem sendo executada e foi recentemente concluída. Porém, faltava ainda esse valor a ser repassado ao município para o acerto de contas. “Agora vamos pagar pela execução da obra”, comentou o prefeito de Anastácio.

De acordo com o senador Nelsinho Trad, os R$ 53.475,03 recursos liberados para São Gabriel do Oeste também são do Fundo Nacional de Educação e fazem parte de emenda parlamentar apresentada pelo ex-senador Waldemir Moka. “Faltava só essa parcela para o término da obra”, comentou o senador.

Em Glória de Dourados, o Ministério da Cidadania vai liberar R$ 78 mil para compra de equipamentos. “Esses recursos foram solicitados por emendas de Pedro Chaves, quando estava no Senado. Eram R$ 195 mil, 118 mil já tinham sido liberados e faltava esse último pagamento”, explicou o senador Nelsinho Trad.