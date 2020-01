Senador Nelsinho Trad consegue liberação de R$ 26,9 milhões para investimento na área da saúde em MS

Senador Nelsinho Trad anuncia verba federal para saúde - Agência Senado

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) esteve nesta quarta-feira (22) em Brasília e anunciou a liberação de R$ 26.952.375,00 da União para investimento na área da saúde em Mato Grosso do Sul. Os recursos, provenientes de emenda de bancada, deverão ser aplicados na estruturação das unidades de atenção especializada em saúde do estado, através de reforma e aquisição de equipamentos e materiais para estas unidades.

O recurso foi pago pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira e estará na conta do Governo do Estado, que fará a gestão da verba, em até de dois dias úteis.

“Como coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul, estive ontem em Brasília para articular a liberação destes recursos o mais rápido possível, porque a área da saúde do nosso estado precisa destes investimentos. Este dinheiro é oriundo de emenda conjunta dos deputados federais e senadores do nosso estado, a chamada emenda de bancada. Por isso aproveito para parabenizar toda a bancada federal, que trabalha unida em Brasília para conseguir levar investimentos para o nosso estado, e ao Governo do Estado de MS”, afirmou o senador Nelsinho Trad.