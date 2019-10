Senador Nelsinho Trad consegue liberação de R$ 2 milhões para nove municípios

“Estamos trabalhando em Brasília por Mato Grosso do Sul”, afirmou o senador - Foto: Divulgação/Assessoria

O senador Nelsinho Trad conseguiu a liberação de R$ 2.028.030,34 reais de recursos federais para nove municípios de Mato Grosso do Sul: Anastácio, São Gabriel do Oeste, Glória de Dourados, Porto Murtinho, Nova Andradina, Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Caarapó e Costa Rica. Desse montante, o Fundo Nacional de Educação vai destinar mais de R$ 1.011.557,86, o Ministério da Cidadania R$ 78 mil e outros R$ 938.472,48 vêm do Funasa (Fundo Nacional de Saúde).

Sete municípios estão sendo contemplados com recursos do Ministério da Educação. Nesta sexta-feira (25), o senador Nelsinho Trad recebeu o comunicado de que serão liberados R$ 338.282,36 para creche/pré-escola de Caarapó e R$ 121.208,85 para o Ceinf Eldorado em Costa Rica. No começo da semana, o FNDE já liberou por intermédio do senador terá R$ 288 mil para conclusão da creche/ pré-escola ao município de Anastácio, R$ 53 mil para nova escola de São Gabriel do Oeste, R$ 76 mil para escola da Aldeia Alves de Barros de Porto Murtinho e R$ 33 mil para ampliação do laboratório de ciências, da Escola Estadual Professora Izaura Higa, no Bairro Cidade Morena, em Campo Grande.

Além desses recursos, o Ministério da Educação liberou R$ 102 mil para construção da quadra escolar coberta no Assentamento Bebedouro, em Nova Alvorada do Sul. “Excelente presente para a população de Nova Alvorada do Sul que comemora neste fim de semana 28 anos de fundação”, comentou o senador Nelsinho Trad.

Com o intermédio do parlamentar sul-mato-grossense, o Ministério da Cidadania também destinou R$ 78 mil para Glória de Dourados adquirir equipamentos e a Funasa liberou R$ 938.472, 48 para obras de saneamento básico em Nova Andradina. “Estamos trabalhando em Brasília por Mato Grosso do Sul”, afirmou o senador.