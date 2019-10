Senador Nelsinho Trad consegue aprovação de emendas na CRE, CI e CAS

Senador apresentou emendas em diversas delas - Foto: Divulgação/Assessoria

O senador Nelsinho Trad tem o direito de apresentar emendas ao orçamento da União para 2020 nas comissões do Senado das quais é membro. Por isso, apresentou emendas em diversas delas e teve aprovados os pedidos por recursos nas Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE), de Assuntos Sociais (CAS) e Infraestrutura (CI) do Senado.

Na CRE, conseguiu a aprovação de R$ 20 milhões para administração do Ministério das Relações Exteriores. Na CI, teve aprovado R$ 70 milhões para pavimentação da BR-419 no trecho do entroncamento da BR-163, em Rio Verde de Mato Grosso, com entroncamento da BR-262, em Aquidauana, e R$ 100 milhões para a construção de contornos, duplicações e travessias urbanas na BR-267, trecho rodoviário que engloba a Rota Bioceânica, entre Bataguassu e Porto Murtinho.

Já na CAS, foi aprovada a emenda do senador Nelsinho Trad destinando R$ 20 milhões para o Hospital do Amor, antigo Hospital do Câncer de Barretos, que atenderá Campo Grande, Nova Andradina e Dourados onde há sede deste hospital, além de três carretas de saúde itinerante que percorrem um raio de 400 quilômetros dessas três cidades em Mato Grosso do Sul atendendo pacientes com câncer.

“Fiquei muito satisfeito com a aprovação dessas emendas de comissão que propus ao orçamento da União para o ano que vem. São projetos importantes para Mato Grosso do Sul, e para o país. O Hospital do Amor é uma referência no atendimento a pacientes com câncer e os recursos são muito necessários. Além disso, nosso estado é um grande produtor agropecuário e o melhoramento da logística irá aumentar a produção e garantir mais emprego e renda aos sul-mato-grossenses”, afirmou o senador Nelsinho Trad.

BR-419

O projeto da BR-419 é considerado prioritário para o senador Nelsinho porque visa a redução dos custos de transportes, a reconversão de áreas degradadas e a melhoria da competitividade da produção como um todo. Diretamente irá aliviar o tráfego da BR-163, ligando também o norte do Brasil com Porto Murtinho, importante polo de distribuição da produção. Haverá a execução de obras de construção de 33 pontes, 2 viadutos, 330 obras de drenagem (bueiros e galerias) além da pavimentação asfáltica de toda a extensão.

Rota Bioceânica

O Corredor Bioceânico, que vai ligar o Atlântico ao Pacífico passando por Mato Grosso do Sul vai trazer um “boom” de desenvolvimento para o estado. Quando finalizado, vai representar a incremento no turismo, redução de 8 mil quilômetros marítimos de distância entre o Brasil e os países asiáticos, a redução de 40% no valor do frete e economia de 14 dias na duração do transporte de navio, gerando emprego e renda para MS e para todo o País.