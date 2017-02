Senador negocia acordo entre CCR e Nova Alvorada do Sul

O senador Pedro Chaves (PSC/MS) está participando das negociações entre a CCR MS Via – concessionária responsável pela BR 163 – e a prefeitura de Nova Alvorada do Sul, município localizado a 120 km de Campo Grande, cortado pela rodovia, que está sendo duplicada. Os moradores não querem que a estrada, no trecho em que atravessa a zona urbana, acabe dividindo a cidade em duas, isolando bairros e dificultando o acesso às comunidades que vivem na zona rural.



“Não tenho dúvida de que estamos caminhando para um entendimento que contemplará as justas reivindicações da população, sem onerar demais o projeto desenvolvido pela empresa. É uma questão de bom senso. A modernização é necessária, mas não se pode provocar transtornos ao cotidiano das pessoas e, muito menos, expô-las ao risco de acidentes.

Garantir segurança e a mesma acessibilidade atual, entre um lado e o outro da rodovia, é fundamental”, observou o senador, durante audiência pública na noite desta sexta-feira (17), na Câmara de Vereadores do município. A audiência foi convocada pela prefeitura e a Câmara, com a finalidade de discutir o impacto provocado da duplicação da BR 163 na área urbana de Nova Alvorada. O encontro contou com a presença do prefeito Arlei Barbosa (PMDB), vereadores, lideranças comunitárias e empresariais da cidade, parlamentares estaduais, além de dirigentes e técnicos da CCR MS Via.



No final da audiência foi aprovado um documento com as reivindicações da população. Uma delas é que a comunidade não aceita a construção de um anel viário para desviar o tráfego do Centro, que poderia prejudicar o comércio local. Outra é de que sejam tirados os guard rails instalados ao lado da pista, que impedem a livre circulação de pedestres e veículos. E por último, a construção de um pequeno túnel, para garantir a intercomunicação entre os dos lados da cidade.



“Acredito que estamos no caminho certo e o sucesso dessa audiência pública é uma prova disso. A população, por ampla maioria de votos, aprovou uma pauta de reivindicações que deverá ser atendida pela empresa. Nova Alvorada do Sul precisa continuar crescendo, com segurança e oportunidades para todos. Vamos continuar acompanhando de perto esse assunto e cobrar as providências da CCR”, garantiu Pedro Chaves.



