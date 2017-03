Senador Lasier Martins (PSD/RS) é acusado de agressão pela mulher

A mulher do senador Lasier Martins (PSD/RS) registrou queixa contra o marido por lesão corporal e injúria em Brasília. A denúncia foi feita na última terça-feira, dia 28, na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) da capital federal. A jornalista Janice Santos, de 38 anos, casada com o político há cinco, relatou ter sido agredida e realizou exame de corpo de delito para auxiliar a investigação.

O caso foi revelado pelo jornal "Correio Braziliense", nesta quinta-feira, 30, e confirmado pela Polícia Civil do Distrito Federal.

A assessoria de comunicação de Lasier confirmou que ele foi informado sobre a denúncia e nega qualquer tipo de agressão. O casal está em processo de separação e, segundo o senador, a mulher estaria passando por problemas psicológicos.

Ambos jornalistas, os dois se conheceram quando trabalhavam na RBS TV, afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul. Lasier, hoje com 74 anos, foi comentarista político da emissora até decidir concorrer ao cargo de senador, em 2014.

Em dezembro de 2016, ele anunciou a mudança de partido, do PDT para o PSD, por discordar do apoio da sigla à permanência de Dilma Rousseff (PT) na Presidência da República. No Senado, o parlamentar votou a favor do impeachment de Dilma.

Choque

Antes de se eleger senador, Lasier Martins ficou conhecido nacionalmente pela repercussão de um vídeo no qual sofre um choque elétrico durante transmissão ao vivo da Festa da Uva, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, em 1996. As imagens do programa "Jornal do Almoço", publicadas no YouTube em 2006, já contam com quase 5 milhões de visualizações.

