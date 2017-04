Senador José Serra continua internado em São Paulo

O senador José Serra (PSDB), internado nesta terça-feira, 18, no Sírio-Libanês, em São Paulo, continua hospitalizado. Segundo a assessoria do senador, a internação ocorreu porque ele estaria sentindo dores na coluna. A assessoria também informou que o político passará por uma série de exames gerais de avaliação de seu quadro clínico. O hospital não divulgou um boletim oficial sobre a saúde do senador. Em fevereiro, Serra deixou o ministério das Relações Exteriores alegando problemas de saúde.

Veja Também

Comentários