Senador e prefeito pedem a ministro R$ 3 milhões para reformar parques na capital

O senador Pedro Chaves(PSC\MS) e o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), foram recebidos em audiência no final da tarde desta terça-feira (14) pelo ministro do Esporte, Leonardo Picciani, a quem apresentaram pedido de recursos no valor de R$ 3 milhões para reformar 4 parques da capital : Ayrton Senna, Jacques da Luz, Sóter e Tarsila do Amaral.

"Além de saúde, segurança e educação, é preciso investir cada vez mais em esporte e lazer, porque isso também representa qualidade de vida", argumentou o senador. "Os moradores de Campo Grande trabalham duro de segunda a sábado e precisam de áreas como as que temos nas regiões mais populosas da cidade para poder fazer uma caminhada, jogar futebol, passear de bicicleta ou simplesmente reunir a turma para bater papo e desfrutar momentos de lazer. A infraestrutura desses parques é muito boa, mas está comprometida por falta de manutenção. Por isso é preciso recuperá-los e devolvê-los à população com os todos os equipamentos em dia e funcionando regularmente", defendeu Pedro Chaves.

O pedido foi cadastrado no Siconv, o sistema de convênios do governo federal. Caberá agora à Fundação Municipal de Esporte elaborar o projeto. "Assim que a proposta começar a tramitar dentro do Ministério do Esporte vamos pedir prioridade na análise e aprovação, para que os recursos cheguem o mais rápido possível ao Tesouro Municipal e as obras possa ser iniciadas", garantiu o senador.

No encontro, também estavam presentes o presidente da Câmara, vereador João Rocha, o secretário municipal de Governo, Antônio Lacerda, o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte, Rodrigo Terra, e a coordenadora de projetos, Catiana Sabadin.

Ciência e Tecnologia – Mais cedo, o senador e o prefeito estiveram com o Ministro da Ciência e da Tecnologia, Gilberto Kassab, para pedir o apoio do ministro a vários projetos de desenvolvimento da capital.

"O ministro Kassab sempre foi parceiro de Campo Grande e se colocou à disposição para ajudar , no que for preciso, a liberar verbas de investimento na capital", finalizou Pedro Chaves.

