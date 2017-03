Senador discute com empresários alternativas para incrementar polo industrial da capital

O senador Pedro Chaves (PSC-MS) se reúne nesta sexta-feira (03) com membros da Associação Empresarial do Polo Industrial Norte, para discutir alternativas de desenvolvimento da região / Divulgação/Assessoria

O senador Pedro Chaves (PSC-MS) se reúne nesta sexta-feira (03) com membros da Associação Empresarial do Polo Industrial Norte, para discutir alternativas de desenvolvimento da região. O encontro, promovido pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), está marcado para as 8h na sede da empresa Eco Maquinas, na rua Ada Teixeira dos Santos, 538, Parque dos Novos Estados, na saída para Cuiabá.

Na ocasião, os empresários vão expor ao senador diversos produtos e serviços, de diferentes segmentos, desenvolvidos no polo, que reúne cerca de quarenta empresas de confecção, maquinários, panificação, alimentação saudável, nutrição animal, transporte e embalagens.

Entre as solicitações que serão entregues a Pedro Chaves, a pauta da Associação contempla pedidos de melhorias no acesso ao polo, construção de uma creche, revisão de questões tributárias e assuntos e relacionados a importação e exportação de produtos. “Queremos ajuda para encontrar alternativas de divulgação dos nossos produtos no Brasil e no exterior. Além disso, precisamos melhorar as questões relacionadas à produção na nossa região”, adianta o presidente do polo, Luclécio Festa.

