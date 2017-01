Senador ajuda prefeito a viabilizar recursos para concluir Centro de Belas Artes de Campo Grande



O senador Pedro Chaves (PSC-MS) e o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), foram recebidos em audiência nesta terça-feira (31), em Brasília, pelo ministro do Turismo, Marx Beltrão, a quem apresentaram pedido de recursos para concluir as obras do Centro Municipal de Belas Artes. O centro começou a ser implantado na gestão do ex-prefeito Nelson Trad Filho no local que receberia a nova Rodoviária, na Avenida Ernesto Geisel, bairro Cabreúva.



“É um investimento muito importante para o turismo e a cultura da nossa capital”, argumentou o senador. “A obra, de quase 15 mil m2, está paralisada desde o final de 2012 e precisa ser retomada. Para isso a prefeitura está disposta a entrar com a contrapartida prevista em lei e até mesmo buscar investidores privados através de uma Parceria Público Privada (PPP), mas o apoio do governo federal é fundamental”, afirmou Pedro Chaves. Até agora foram investidos no projeto cerca de R$ 10 milhões. O custo total é estimado em R$ 28 milhões.



O senador e o prefeito entregaram também ao ministro um outro projeto, para a requalificação da área do Parque da Esplanada Ferroviária, tombada pelo IPHAN, e criar ali um centro cultural multiuso.



“Essa obra é muito importante, porque oferecerá entretenimento e permitirá o desenvolvimento de ações turísticas e culturais não só para Campo Grande, mas para toda a população sul-mato-grossense”, concluiu Pedro Chaves.



O ministro Marx Beltrão se comprometeu a estudar os pedidos apresentados pelo senador e o prefeito.



