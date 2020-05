Senado inicia sessão para votar projetos relacionados à pandemia

O Senado iniciou no período da tarde desta terça-feira, 26, sessão para votação de três projetos de lei relacionados à pandemia do novo coronavírus - Foto: Agencia Senado

O Senado iniciou no período da tarde desta terça-feira, 26, sessão para votação de três projetos de lei relacionados à pandemia do novo coronavírus. Os senadores vão continuar a análise do PL que permite que o SUS use leitos disponíveis na rede privada em casos de pacientes com síndrome respiratória ou suspeita de covid-19.

Na sequência, está previsto a votação da proposta que prorroga dívidas rurais, por pelo menos um ano, por conta da pandemia.

Os senadores também vão avaliar o projeto que determina que Estados e municípios ofereçam transporte segregado para acompanhantes que cuidam de pessoas com deficiência chegarem ao trabalho.