Senado inicia sessão para decidir sobre afastamento de Aécio Neves

O Senado abriu no fim da manhã desta quinta-feira, 28, a sessão para decidir sobre a suspensão do mandato do senador Aécio Neves (PSDB-MG) e o recolhimento domiciliar noturno do tucano, decididos pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao todo, 43 senadores estavam presentes no plenário quando o presidente Eunício Oliveira (PMDB-CE) deu início aos trabalhos.

A expectativa é de que os senadores analisem com urgência e derrubem as medidas contra Aécio, que é investigado em decorrência da delação premiada de Joesley Batista, dono do frigorífico JBS.

Tanto tucanos quanto peemedebistas e petistas passaram a criticar a interferência do Judiciário sobre a autonomia do Senado diante do afastamento do senador.

