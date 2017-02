Senado elege Mesa Diretora

Em seu primeiro ato como presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE) conduziu a votação do plenário sobre os demais membros da Mesa Diretora da Casa. A chapa única para os cargos foi eleita por 75 votos favoráveis e quatro contrários.

Desta forma, Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) será 1º vice-presidente; João Alberto Souza (PMDB-MA) foi eleito 2º vice-presidente; José Pimentel (PT-CE) será o 1º secretário; Gladson Camelli (PP-AC) ficou com a 2ª Secretaria; e Antônio Carlos Valadares (PSB-PB) e Zezé Perrela (PMDB-MG) foram eleitos para a 3ª e 4ª secretarias, respectivamente.

Logo após o resultado da eleição, Oliveira convocou os senadores para a abertura oficial do ano legislativo, amanhã (2), no plenário da Câmara dos Deputados, para a qual o presidente da República, Michel Temer, deverá comparecer.

As definições sobre as presidências das comissões permanentes do Senado deverão ocorrer na próxima semana, quando os senadores começarão os trabalhos.

