Senado aprova regra que pune constrangimento a amamentação em público

ESPORTE Com gol de Deyverson, Palmeiras passa fácil pelo Melgar na Libertadores

GERAL Investigação sobre assassinato de Marielle leva à maior apreensão de fuzis no RJ

POLÍTICA PGR entra com ação no STF para anular acordo entre Petrobras e Lava Jato

POLÍTICA Rodrigo Agostinho (PSB-SP) irá presidir Comissão do Meio Ambiente da Câmara

ROTA BIOCEÂNICA Senador Nelsinho Trad entrega ofício para o presidente do Paraguai que defende a construção da Ponte Carmelo Peralta

Enquete

Recentemente o presidente Jair Bolsonaro postou um video de cunho pornográfico em sua rede social, que repercutiu internacionalmente, afirmando que o video era "a representação do Carnaval no Brasil". Qual sua opinião sobre a atitude do presidente?

Concordo com o presidente. É necessário mostrar à população sobre o "outro lado" do Carnaval no País. Discordo do presidente. Além de ridicularizar a imagem da nação, a tentativa de divulgar o video aparenta ser uma forma de revidar as críticas ao seu governo durante o Carnaval deste ano. Votar Resultados