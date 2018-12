Senado aprova indicação de Vicente Bandeira para a Anatel

O plenário do Senado aprovou hoje (18) a indicação do advogado Vicente Bandeira de Aquino para o Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Foram 37 votos a favor, sete contra e duas abstenções, em votação nominal. Aquino vai substituir o conselheiro Otávio Rodrigues, que renunciou ao cargo, após ter sido indicado para o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

A aprovação de Vicente Aquino para o conselho da agência reguladora tramitou em tempo recorde. O advogado teve a indicação publicada ontem (17) no Diário Oficial da União. Na manhã desta terça-feira (18) passou por sabatina e foi aprovado na Comissão de Serviços de Infraestrutura.

Logo em seguida, sua indicação foi pautada para a sessão do plenário do Senado.

Vicente Bandeira de Aquino Neto é graduado em Direito pela Universidade Federal da Paraíba e conta com mestrado em Direito Constitucional, tema no qual é doutorando. Atualmente é assessor especial da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil e Conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Ceará.