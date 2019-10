Seminário Estadual de Municipalismo pode ser criado em MS

Projeto de Resolução foi apresentado nesta terça-feira - Foto: ALMS

O deputado Neno Razuk (PTB) apresentou nesta terça-feira (29) o Projeto de Resolução 127/2019 para instituir o Seminário Estadual de Municipalismo a ser realizado anualmente pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). O documento tem como coautor o presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB).

O evento terá como público alvo os agentes políticos do municipalismo, especialmente prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e representantes da sociedade civil organizada, cujo trabalho guarda identidade com o tema. A intenção é reunir as principais reivindicações dos municípios e da comunidade, contribuindo para orientar os trabalhos dos parlamentares e para o fortalecimento do Poder Legislativo.

Se aprovado, o seminário deverá ocorrer sempre no primeiro semestre da sessão legislativa, preferencialmente, na terceira semana de abril.