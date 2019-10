Seminário debate segurança alimentar e nutricional na sexta-feira

Cabo Almi (PT) - (Foto: Divulgação)

A Assembleia Legislativa promove na sexta-feira (4) o Seminário Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional: em defesa do direito humano à alimentação adequada, a ser realizado a partir das 8h, no Plenário Júlio Maia, por proposição do deputado Cabo Almi (PT).

De acordo com o deputado, foram convidados nutricionistas, pesquisadores, professores universitários para palestrar e estimular as discussões sobre alimentação escolar, políticas públicas de segurança alimentar e nutricional e “comida de verdade”.

O evento é aberto ao público e à imprensa e a Casa de Leis fica no Bloco 9, do Parque dos Poderes, Jardim Veraneio em Campo Grande.