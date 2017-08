Seminário de Vereadores debaterá o exercício da participação popular

Nos dias 21 e 22 de setembro, a Assembleia Legislativa realiza o XIII Seminário de Vereadores, no Plenário Deputado Júlio Maia. A iniciativa do evento é da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet e tem como tema central ‘O vereador e o exercício da participação popular’.

“Nós queremos que os vereadores tenham conhecimento necessário sobre os fundos de assistência, educação e saúde, e que também possam saber com mais profundidade sobre orçamento público e os conselhos de controle social das políticas públicas desses três setores”, destacou a coordenadora da Escola do Legislativo, Cheila Vendrami.

O seminário começa no dia 21/9 (quinta-feira), às 12h, com a recepção e credenciamento dos inscritos. Já às 19h será realizada a solenidade de abertura oficial do seminário. Está prevista a palestra da senadora Simone Tebet (PMDB). A programação completa será divulgada no início do próximo mês. O evento é destinado aos vereadores de todo Estado e se houver vagas disponíveis as mesmas serão abertas para estudantes de graduação.

Inscrições - Podem ser feitas pelo site da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet a partir de 1º de setembro (sexta-feira). Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (67) 3389-6261.

