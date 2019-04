Semana na ALMS começa com atenção ao esporte, educação e tecnologia

Sessão solene, audiência pública e capacitação marcam o início da semana na ALMS

Educação, esporte e tecnologia. Esses são os temas centrais dos eventos que iniciam a semana de 8 a 12 de abril na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS). Além das sessões ordinárias, haverá reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), sessão solene, audiência pública e capacitação de servidores da Casa de Leis.

Os assuntos em destaque nas atividades de segunda-feira (08) são educação, esporte e tecnologia. Por proposição do parlamentar Jamilson Name (PDT), será realizada, a partir das 9h no Plenário Deputado Júlio Maia, a sessão solene para outorga de Medalhas do Mérito Legislativo Desportivo. O evento é alusivo ao Dia Estadual dos Apoiadores e Praticantes do Esporte, comemorado em 6 de abril, conforme a Lei 4.831/2016.

Escolas em tempo integral

No período da tarde, professores, gestores e outras pessoas ligadas à educação debaterão sobre os avanços e os desafios da escola em tempo integral em Mato Grosso do Sul em audiência pública proposta pelo deputado Felipe Orro (PSDB). A reunião será realizada das 14h às 17h30 no Plenário Deputado Júlio Maia.

Na oportunidade, os participantes avaliarão a modalidade, que começou a ser implantada no Estado por determinação de lei, originada de Projeto de Emenda Constitucional, apresentado, em 2014, por Felipe Orro. Nesse processo, foi realizada, em 2017, outra audiência pública, intitulada “A escola que queremos: Ensino Fundamental em tempo integral”.

Desta vez, além de avaliarem a situação das escolas em tempo integral, os participantes da audiência também discutirão os desafios a serem enfrentados. Participarão da reunião representantes da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), do Sindicato Campo-grandense dos Profissionais de Educação (ACP), de universidades, das secretarias Estadual e Municipal de Educação, do Senado, da Câmara Federal, entre outras entidades.

Curso de capacitação a servidores

Ainda no dia 8, a Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet dará continuidade ao projeto Segunda Legal com capacitação dos servidores da Casa de Leis. Desta vez, o tema central é tecnologia e os assuntos a serem tratados no curso serão: a utilização do correio eletrônico institucional, sistemas internos da ALMS, CI Eletrônica, wifi e segurança na internet.

A capacitação, que será realizada das 14h às 16h30 no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, terá como ministrantes o gerente de informática, Paulo Roberto Zandoná, e os técnicos Michel Ângelo D’Ávila e Ênio Buzanelli. Serão disponibilizadas duas vagas por gabinetes e as inscrições devem ser feitas até hoje, dia 5.

Comissão e sessões ordinárias

Nesta semana, devido à quantidade de projetos em análise, a CCJR terá sessão extraordinária na terça-feira, além da ordinária, na quarta-feira. As reuniões da comissão terão início às 8h e serão realizadas no Plenarinho Deputado Nelito Câmara. A CCJR analisa, semanalmente, aspectos legais e a constitucionalidade das propostas. Caso receba parecer favorável da Comissão, o projeto é enviado para votação plenária.

Além dessas atividades, serão realizadas sessões ordinárias na terça, quarta e quinta-feira, a partir das 9h no Plenário Deputado Júlio Maia. Todos os eventos são gratuitos e abertos ao público. Os interessados em receber a programação, notícias e principais acontecimentos da Casa de Leis, via WhatsApp, podem salvar o contato da Assembleia +55 67 3389-6393 e fornecer o número do celular, nome e profissão.

