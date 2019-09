Semana de conscientização da Dermatite Atópica pode integrar calendário de eventos de MS

O deputado estadual Marçal Filho apresentou nesta manhã (26) um projeto de lei que institui a Semana de Conscientização das características e do tratamento da Dermatite Atópica. A semana deverá ser incluída no anexo do Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul e será realizada anualmente na semana do dia 23 de setembro com ações, entre elas, palestras audiências públicas, seminários, conferências, produção de material online ou impresso, e outros procedimentos informativos e educativos.

Entre os objetivos desta semana de conscientização estão a orientação da população sobre a doença, por meio de profissionais qualificados, para que eles percebam suas causas, diagnósticos, fatores desencadeantes e cuidados, a conscientização da população sobre a importância de procurar o médico dermatologista e a divulgação das características da dermatite atópica, além de combater o preconceito sobre esse mal e esclarecer o seu caráter não contagioso.

Se a proposta receber parecer favorável à sua tramitação na Casa de Leis pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), e pelas comissões de mérito, sendo aprovada também nas votações em plenário, torna-se lei e entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico de Mato Grosso do Sul. Caberá ao Poder Executivo regulamentar a lei.

Marçal Filho explicou os motivos da apresentação da matéria. “A falta de informação faz com que as pessoas que não convivam com a doença acreditem se tratar de descuido, falta de higiene ou doença contagiosa. A Dermatite Atópica é uma doença de pele comum na população brasileira, crônica, sem cura, hereditária e não contagiosa, e suas lesões na pele e coceiras podem afetar a autoestima do paciente e, consequentemente sua interação social”, ressaltou o parlamentar.